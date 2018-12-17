Çete operasyonunda iki oyuncunun adı geçiyor: Konuşma kaydı paylaşıldı

Sarallar adlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede iki oyuncunun isimi de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İlyas Saral'ın liderliğini yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

68 sanık hakkında 617 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İddianamede suç örgütünün korku ve baskı kurdukları kişileri haraca bağladıkları, yasadışı ekonomik kazanç elde etme amacıyla hareket ederek, taleplerini kabul etmeyenleri ise öldüresiye dövdükleri belirtildi.

İdianamede, teknik takip sonucu mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemelerine de yer verildi. Oyuncu Şafak Sezer'in örgüt yöneticisi Fatih Sarıalioğlu ile yaptığı görüşmenin içeriği de iddianamede yer aldı. İletişim tespit tutanağına göre, 25 Aralık 2017'de Şafak Sezer'in araması üzerine gerçekleşen görüşmede, kendisini görmeye gelmediği için Şafak Sezer'e sitem eden örgüt yöneticisi Fatih Sarıalioğlu, daha sonra konuyu oyuncu Hakan Yılmaz'a getirdi.

Sezer'le Sarıalioğlu arasında gerçekleşen diyalog şu şekilde devam etti;

- Sarıalioğlu: O çocuğa, Hakan'a sahip çıkıyorum

- Sezer: Kime?

- Sarıalioğlu: O hani karısının yanında otelde dövdüler ya iki kişi, oyuncu…

- Sezer: Ya abi bak ben böyle müsait misin…

- Sarıalioğlu: Müsaitim…

- Sezer: Hakan ben ikimiz kavgaya girelim, Hakan kaçar yanımızdan ‘Ben yapamam abi' diye…

- Sarıaliolu: Evet şimdi aradım Hakan'ı…

- Sezer: Ya dünyanın en mülayim adamından bahsediyoruz Fatih Abi, 20 senelik arkadaşım…

- Sarıalioğlu: Hakan'ı aradım beni duyuyor musun…

- Sezer: He he…

- Sarıalioğlu: Aradım dedim ki, Fatih Sarıalioğlu olarak senin arkandayım. Hiç canını sıkma anlatabildim mi…

- Sezer: Hı hı…

- Sarıalioğlu: Ondan sonra bu arkadaşlarla görüşeceğim…