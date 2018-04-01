Cengiz ve ortaklarından yeni havalimanı için 2 milyar Avro talebi

Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun hükümetten 1 milyar Avro kiranın 2 yıl ötelenmesini talep ettiği bildiriliyor.

Yer seçiminden ihale sürecine her aşamada tartışma konusu olan, özellikle binlerce ağaç kesildiği için çevrecilerin, kente uzak olduğu için toplumun pek çok kesiminin tepkisini çeken yeni havalimanı ile ilgili tartışmalar bitmiyor.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul’a yapılacak üçüncü hava limanı için açılıştan sonra ödenmeye başlanacak yıllık yaklaşık 1 milyar Avro’luk kira için iki yıllık öteleme istendiği belirtildi.

İKİ YILLIK KİRA ÖTELEMESİ

Konuya yakın bir kaynak Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun (OGG), hükümete iki yıllık kira ötelemesi için talepte bulunduğu bilgisini verdi. Diğer yandan, havalimanını 120 kota yapılması gerekirken 90 kota yapıldığı, bunun da zaafiyet yaratacağı ileri sürüldü.

Yeni havalimanının işletmeci şirketi İGA’ya (Cengiz-MAPA-Limak-Kolin- Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun konsorsiyumunun kurduğu işletme şirketi; İstanbul Grand Airport) yaptığımız yazılı ve sözlü bilgi alma çabalarımız, haber gazeteye girdiği aşamaya kadar sonuçsuz kaldı. Herhangi bir bilgi gelmesi durumunda bu bilgiyi okurlarımızla paylaşağımızı şirket yetkililerine de bildirdik.

Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı, İstanbul’un Avrupa yakasında, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki 76.5 kilometrekare alana yapılıyor. İhale 3 Mayıs 2013’te düzenlenmişti.

Yüzde yirmi özkaynak zorunluluğunun öngörüldüğü ihaleye TAV, Alarko, IC, Limak, Makyol ve Varyap Holding katılım göstermiş, Sabancı Holding ihaleyle ilgilendiği halde katılmaktan vazgeçmişti. Altı saat 96 tur süren ihaleyi 22 milyar 152 milyon Avro ile Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı, devlete KDV dahil 26 milyar 142 milyon Avro gelir çıktı.

Havalimanının ilk fazı 29 Ekim’de hizmete girecek.

KAYNAK KAMU BANKALARINDAN

22 milyar Avro’yu aşan oldukça büyük çaplı bu projeye finansman desteği yalnız yerli bankalardan geldi. Aslan payını 3 kamu bankası üstlendi, Hazine değil, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) gelir garantisi verdi.

İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanının ilk etap inşaatı için Ziraat Bankası, HalkBnk, VakıfBank, DenizBank, Garanti Bankası ve Finans- Bank olmak üzere altı bankadan toplam 4.5 milyar Avro kredi sağlandı. Söz konusu altı banka ile İGA, dört yılı ana para ödemesiz olacak şekilde 16 yıl vadeli finansman kredisi imzaladı.

1 milyar 480 milyon Avro ile aslan payını Ziraat Bankası’nın üstlendiği kredi paketine Halkbank ve Vakıfbank 960’ar milyon Avro, Denizbank 500 milyon Avro, Garanti ve Finansbank da 300’er milyon Avro ile katıldı.