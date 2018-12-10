Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerini açıkladılar

CNN televizyonunun haberine göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülen Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

ABD'de yayın yapan CNN, Kaşıkçı'nın son sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğunu yazdı. CNN haberini Kaşıkçı cinayeti soruşturması hakkında brifing alan ve Kaşıkçı'nın son anlarının ses kaydının çevirisini gören bir kaynağa dayandırdı.

Kaşıkçı'nın ölümünün acemice işlenmiş bir cinayet olmadığını ve önceden planlandığını söyleyen haber kaynağı, Kaşıkçı'nın kendisini öldürmek isteyenlere karşı mücadele verdiğini belirtti.

Haberde ayrıca ses kaydı dökümlerinde cinayet işlendikten sonra birtakım telefon görüşmeleri yapılarak karşı tarafa bilgi verildiği bilgisinin de yer aldığı kaydedildi.