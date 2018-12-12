Cemaatçi Emre Uslu'dan 'iktidar' açıklaması: Ne kadar inanılmaz bulursanız bulun...

Cemaat firarilerinden olan kapatılan Taraf gazetesi yazarı ve eski polis Emre Uslu, 'Türkiye kaçınılmaz olarak şu gerçekle yüzleşecek: gün gelecek bugün zulmün çemberinden geçen Cemaat fikriyle iktidar olacak. Bu uzun süre de almayacak. Ne kadar inanılmaz bulursanız bulun Türkiye bunu görecek' iddiasında bulundu.

Cemaat firarisi olan Taraf gazetesi yazarlarından Emre Uslu, Cemaat'e ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"Sosyal siyasal aktörler ile ekonomik sosyolojik faktörlere baktığımda Türkiye kaçınılmaz olarak şu gerçekle yüzleşecek: gün gelecek bugün zulmün çemberinden geçen Cemaat fikriyle iktidar olacak. Bu uzun süre de almayacak. Ne kadar inanılmaz bulursanız bulun Türkiye bunu görecek" diyen Uslu, "Abdullah Öcalan’ın tutuklandığı günü dün gibi hatırlıyorum. Terör dairesindeydim. Herkes bir sevinç içinde millet sevinçten uçuyo. Ben o gün şunu demiştim: Gün gelir devlet bununla pazarlık yapar bugün çok sevinirsek o gün çok üzülür demiştim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Gelen tepkiler sonrası paylaşımlarına devam eden Uslu, maddeler halinde yaptığı açıklamasında Erdoğan'a "Bu öngörünün arka planını açmamı isteyenler oldu. Onlar için birkaç şey yazayım: 1) Siyasal hareketler çatışmalardan doğar. Büyük acılar büyük çatışmalar büyük ve hızlı değişimleri doğurur. 2) Her çatışma ertesinde eski fırsat alanları kapanır yeni fırsat alanları açılır yeni alanları yeni aktörler doldurur. Çatışma uzadıkça mağdurlar güçlenir. 3) Açılmakta olan fırsat alanlarına çatışmanın durumuna, hızına ve derinliğine bakınca o öngörüde dile getirdiğim kaçınılmaz gidişi görüyorum. Bunu önlemek Erdoğan’ın elinde ama o kininden geleni göremiyor. Bunu RTE’den başka kimse de önleyemez. 4) RTE’de bunu ancak çatışmanın dozajını düşürerek öteleyenilir. Zamana yayarak o sonu başka bir fırsat alanı doğana kadar erteleme gücü var. Bu son cemaate ve cemaatçilere rağmen böyle olacak..." dedi.