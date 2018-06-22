Cem Küçük'ten yeni taktik: AKP'ye oy vermezse tutuklanacak isimleri yazdı...

AKP'li yazar Cem Küçük, 24 Haziran seçimleri öncesi AKP küskünü yazarları isim isim uyardı, CHP kazanırsa tutuklanacaklarını ileri sürdü.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, seçim öncesi AKP küskünün yazarlara tutuklanacakları tehdidinde bulundu, AKP'ye oy vermelerini istedi.

Küçük, ismini saydığı "muhalif" AKP'lileri yazdıkları eski yazılar ve manşetlerle tehdit etti.

"CHP zihniyeti iktidar olursa oluşacak intikam ve savaş atmosferine Kemal Kılıçdaroğlu da hiç kimse de engel olamaz. Tarihin akışı ve rüzgârın bir esişi vardır" diyen Küçük, "CHP zihniyetinin iktidara gelişi 27 Mayıs atmosferini solda sıfır bırakacak kadar sert bir 'Eski Türkiye intikamı' dalgasını başlatır. Mustafa Karaalioğlu’nu da tüm o Ergenekon-Balyoz dönemi Star manşetlerinden ötürü tutuklayacaklardır. İbrahim Kiras ve Mehmet Ocaktan da tüm o dönem manşetlerinden sorumlu olduğu için içeri alınacaktır. Akif Beki de tutuklamaktan kurtulamaz. Ergenekon ve Balyoz sanıklarının intikam listesinde ilk 10 gazeteci listesinde tüm Karar gazetesi yazarlarının olduğu unutulmamalıdır. Mesela ben bu intikam listesinde yokum ama bilin ki hepimiz aynı gemideyiz ve bu gemi batarsa hep birlikte bizi boğmak isteyeceklerdir. Yıldıray Oğur bile 32 yıl hapis cezası ile yargılandığı Balyoz kumpası davasında şu an Erdoğan iktidarda olduğu için özgürce dışarıda gezebiliyor, yoksa hemen anında Yıldıray’ı tutuklarlar. O dönem Taraf yazarı olan herkesi yaka paça içeri atarlar ve bundan Yıldıray da kurtaramaz. Etyen Mahçupyan’ı ise sadece 'Çorbadaki Kıl' yazısını yayınladığı için tutuklarlar, oysa şimdi özgürce muhalefetini ediyor, yazılarını yazıyor. Ali Bayramoğlu da aynı şekilde Balyoz sürecinde Çetin Doğan’ı suçlayan onlarca yazısından ötürü hemen hakkında tutuklama kararı çıkacaktır. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür" ifadelerini kullandı.

