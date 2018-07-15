Çelebi: Mobil uygulama çalışmadı, onca emek heba oldu

CHP'nin seçim güvenliği ekibinde çalışmalar yürüten İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, seçim günü yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 24 Haziran seçimlerinde yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü gazetesine konuşan Çelebi, seçim güvenliği konusunda sorulan sorulara şu yanıtları verdi:

– Sandık Gücü'nü tanımlar mısınız?

Gönüllü müşahit organizasyonu. Partiler yeterli olmadığından gönüllülerle takviye ettik. Oy kullanma, oy sayımı, sandıkların korunması amacıyla oluşturduğumuz gönüllü organizasyonuydu. Bunun için

Adil Seçim Platformu kuruldu. Ülkedeki sandıkların yüzde 99'una ulaşan bir yapı

oluştu. Biz bu ana organizasyona 30 bin gönüllüyle katılan sivil toplum kuruluşlarından biriydik. Sandıklara hakim olduk.

– 50 bin sandığın boş bırakıldığı iddia edildi. Doğru mu?

Hayır. Sahada hiç olmadığımız kadar güçlüydük. Yaklaşık 400 bin sandık görevlisi YSK'ya bildirildi. Elbette ki sandığa gitmeyen, sandıktan baskıyla uzaklaştırılan, darp edilen görevliler olmuştur. Bu iddiayı ortaya atanlar keşke Erzurum, Şanlıurfa gibi illerde bizlere eşlik etselerdi.

– Fakat tüm bunlara karşın Türkiye seçim sonuçlarını öğrenemedi.

Organizasyonda veriler Adil Seçim Platformu'nun mobil uygulaması üzerinden CHP Genel Merkezi'ne aktarılacaktı. Mobil uygulamayı CHP olarak bizim ekiplerimiz yaptı. Fakat verilerin akacağı ve toplanacağı mobil uygulama çalışmadı. Sahada sağlanan başarı Adil Seçim Platformu'ndaki teknik aksaklıklar yüzünden gölgelendi. Onca emek heba oldu. Seçim gecesi halk bilgisiz kaldı. Halkın üzüntüsü ve hayal kırıklığı çok büyük oldu. Ben de çok üzgünüm. Ortada önemli bir sorun var. Bedeli neyse ödenmesi gerekiyor. Sorumluluk makamında olanların başarısız olunca koltuğa yapışmaması lazım. Güven sorununu gidermek ve umutları yeniden yeşertebilmek için hesap vermek gereklidir.