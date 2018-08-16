Çavuşoğlu: Tehdit dili olmazsa ABD ile her şeyi konuşmaya açığız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin 'tüm sorunları çözmek için eşit ortak gibi her şeyi konuşmaya açığız' dedi, ancak bakan 'bir şartla, tehdit dili olmayacak' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında yaşanan soruna ilişkin, "Yine her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları çözmek için eşit ortak gibi her şeyi konuşmaya açığız. Bir şartla: Tehdit dili olmayacak" dedi.

Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilen akşam yemeğinde büyükelçilere hitap etti.

'BUNUN BEREKETİNİ GÖRÜYORUZ'

Türkiye'nin "dünyada insani yardım konusunda açık ara birinci olduğunu" ve "geçen yıl 8 milyar dolar insani yardım yaptığını" söyleyen Çavuşoğlu, "Bunun da bereketini görüyoruz. Şu günlerde bize en çok destek çıkan ülkelerin, milletlerin ve halkların bugüne kadar zor günlerinde yanlarında olduğumuz devlet, millet ve halklar olduğunu görüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin yurtdışındaki misyon ve büyükelçilik sayısını artırmak için daima çalıştıklarını" ifade ederek, "Türk vatandaşlarına ve iş dünyasına daha iyi hizmet verebilmek için sadece sayıya değil, niteliğe de önem verdiklerini" belirtti.

'SİNSİCE SIZAN HAİNLERİ BAKANLIĞIMIZDAN ATTIK'

"Dışişleri Bakanlığının kadrosunu güçlendirmek" için çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Hain darbe girişiminin ardından Bakanlığımıza sinsice sızan hainleri de Bakanlığımızdan attık. Tabii ki Bakanlığımız daha da güçlendi fakat sayı olarak biraz azaldı" diye konuştu.

Bakanlıktaki bu açığı kapatarak, "yurtdışındaki Türk misyonlarını güçlendirmeye devam ettiklerini" söyleyen Çavuşoğlu, "Son aldığımız kararla büyükelçilerimizin yanına gönderdiğimiz ikinci kişilerin daha tecrübeli olmasına dikkat ediyoruz" ifadesini kullandı.

'VİZE SERBESTİSİ İÇİN AB İLE ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ'

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestini hayata geçirmek için yürütülen çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı (Frans) Timmermans ile yeni Bakan Yardımcımızla beraber ekiplerimizle bir araya geleceğiz. Vize serbestisi için AB ile çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" dedi.

Türkiye'nin ABD ile bazı AB ülkeleriyle yaşadığı sorunların temelinde, "bu ülkelerin tepeden bakma ve dayatmacı yaklaşımının olduğunu" savunan Çavuşoğlu, bu durumu "eski alışkanlıkların nüksetmesi" olarak niteledi.

Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği veya AB ülkeleriyle ilişkilerimiz bana göre daha sağlam bir zeminde tekrar normalleşmeye başladı" diye konuştu.

'ABD İLE SORUN SADECE BİZİM DEĞİL'

Türkiye-ABD arasında son zamanlarda yaşanan soruna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"ABD ile yaşadığımız sorun ise bugün sadece bizim değil, Avrupa'nın ve dünyanın rahatsız olduğu sebeplerden... Dayatmacı ve elindeki unsurları ve gücü başkalarına karşı saldırı olarak, hatta saldırı unsuru olarak kullanan bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu NATO'da da açıkça gördük. Başkalarına saygı duymayan, sadece kendi çıkarlarını düşünen bir anlayışı görüyoruz."

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve verdiği yetkilerle, Türkiye'nin bu süreçte her anlamda üzerine düşeni yaptığını" söyledi.

'OTURUP KONUŞARAK HER ŞEYİ ÇÖZEBİLİRİZ'

Türkiye'nin diplomasiyi işletmek istediğini fakat karşı tarafta bunu anlayacak doğru düzgün muhattabın olmadığını gördüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yine her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları çözmek için eşit ortak gibi her şeyi konuşmaya açığız. Bir şartla: Tehdit dili olmayacak. Uzlaşı için bir tarafın dayatması değil, iki tarafın konuşarak anlaşması. Tabii ki yaptırım gibi saçma sapan yollara da tevessül edilmeyecek. Oturup konuşarak her şeyi çözebiliriz. Biz buna varız."