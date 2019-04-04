Cari açık ve kur artışı önlemi: Kamu ithalatına 761 maddelik yasak

Ambulanstan çöp arabasına, trenden asfalt makinesine birçok ürünün dış alımı durduruldu.

Cari açığı ve dövize olan talebi azaltmak amacıyla kamu kurumlarına getirilen ithalat yasağının kapsamı genişletildi. 761 adet ürünün ithalatı tamamen yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ithal ürün savurganlığını önlemek amacıyla geçen yıl şubat ayında kamuya getirilen ithalat sınırlamalarının kapsamı genişletildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, kamu kurumlarının yurtdışından ithal edemeyeceği ürünlerin tek tek sıralandığı “negatif liste” yayımlandı. 761 ürünün sıralandığı negatif liste hemen her sektörü kapsıyor.

Tebliğle izin belgesine gerek olmadan ithal edilebilecek eşya listesine Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanacağı eşyalar eklendi. Tebliğle ayrıca kamudaki yüzde 15 yerli ürün kullanma zorunluluğunun teknik zorluk durumunda İthalat Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmesinin de önü açıldı.

Kamu kurumlarına getirilen ithal yasağı listesinde yufka açma makinesinden zeytin çizme makinesine, TIR kasasından tartı aletine, krikodan asansöre kadar hemen her sektörü ilgilendiren ürünler bulunuyor. Kamuya ithalat yasağı getirilen bazı ürünler şöyle:

Ambulans, cenaze aracı, itfaiye aracı, karavan, kamyon, kamyonet, tren vagonu, tren ve metro yıkama makinesi, yol süpürme araları, çöp arabası, el arabası, pazar arabası, çelik kasa, araç altı görüntüleme sistemi, güvenlik kamerası, asfalt mikseri, asfalt kesme ve yama makinesi, askeri amaçlı telli ve telsiz telefon, ayakkabı dikiş makinesi, tuğla ve kiremit, kabuk ayıklama ve hasat makinesi, çay kurutma fırını, fındık toplama makinesi, lunapark oyuncakları, poşet kesim makinesi, şişme bot, ütü masası, yangın söndürme cihazı…