Bütçe Ekim'de 5,4 milyar açık verdi

Bütçe açığı Ekim ayında 5,4 milyar lira oldu. Ocak-Ekim arasında toplam bütçe açığı 62,1 milyar liraya ulaştı.

2017 yılı Ekim ayında 3,3 milyar TL açık veren bütçe, bu yılın Ekim ayında 5,4 milyar TL açık verdi.

Ocak'tan Ekim ayına kadar olan bütçe açığıysa 62,1 milyar liraya ulaştı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim arası bütçe açığı 34,96 milyar liraydı.

2018 yılının ilk altı ayında bütçe açığı 46,1 milyar TL olmuşken, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında bu rakam yalnızca 25,2 milyar TL idi.

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla devlet hazinesinden belediyelere aktarılan paralarla birlikte bütçe açığının daha da artabileceği görülüyor.