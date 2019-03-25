Burhan Kuzu'nun yalanı tutmadı: Uyuşturucu baronuna mesajları ortaya çıktı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin serbest kalmasına yardım ettiği ileri sürülen ancak bu iddiayı 'Zindaşti'yi tanımıyorum bile' diyerek yalanlayan Burhan Kuzu'nun söz konusu kişiyle yemek yediğini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar sonrası yalanlamalarını sürdüren Kuzu'nun bu kez de Zindaşti'nin adamlarıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.

2007 yılında 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanan, birçok kişinin infaz emrini vermekle suçlanan Naci Zindaşti'nin tahliyesini sağladığı iddia edilen Burhan Kuzu'ya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

"'Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler" diyen Kuzu'nun önce Zindaşti ile yemek yediği fotoğraflar ortaya çıkarken, şimdi de uyuşturucu baronunun adamlarıyla yazışmaları ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Kuzu’nun İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yapılan bir ihaleyle ilgili olarak Zindaşti’nin adamıyla yaptığı WhatsApp yazışmasında “Hocam konum atın Naci ile yanınıza gelelim 10 dak konuşalım bal ve ilacıda aldım” ifadeleri yer aldı.

Zindaşti’nin kızını ve şoförünü azmettirdiği suçunu işlediği gerekçesiyle yargılaması süren ve tutuklu bulunan Orhan Ünğan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun yargıyı etkilediği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Ünğan suç duyurusu dilekçesinde Zindaşti’nin tahliyesi için Kuzu’nun yargı mensuplarına baskı yaptığına değinerek şimdi de kendisinin tahliyesini engellemek için yargıya baskı yaptığını savunmuştu.

Kuzu hakkında yapılan suç duyurusu yetkisizlik kararıyla Bakırköy Adliyesi’nden İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Ünğan dosyaya Zindaşti ve adamlarına yapılan operasyon sonrası ele geçirilen dijital verilerden elde edilen ve Kuzu ile yapılan WhatsApp yazışmalarını sundu.

Zindaşti’nin operasyonda birlikte yakalandığı adamlarından birinin, Kuzu’ya gönderdiği WhatsApp yazışmaları şöyle;

“Bu İzmir Adnan Menderes Havalimanı için Ankara’daki genel merkez DHMİ karar veriyormuş. Şimdi hocam ilk kazanan firma yolsuzluk yapmış elemişler hak normal olarak ikinci firmada hiçbir sorun yok yalnız 3. firma parelelciymiş. İşi almak için 2. firmayı şikayet ediyor kendi almak için. Sizin arayıp direkt sözleşme yapın demeniz lazım biz de gidip Ankara’ya sözleşmeyi yapalım, bir telefon sadace şu paralelcilere şans vermememiz lazım... Beni ararsanız anlatırım. Yani biz hakkımız olanı istiyoruz ekstra bir şey yok. Firmalar da bunlar 1. İkizler inşaat (elenen firma) 2. Kircal inşaat (biz) 3. ydha inşaat (itiraz eden firma paralelci olan).... Hocam konum atın Naci ile yanınıza gelelim 10 dak konuşalım bal ve ilacıda aldım"