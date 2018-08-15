Brunson için hafta sonuna işaret edildi: Bir gelişme yaşanabilir

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson konusunda hafta sonu bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson konusunda hafta sonu bir gelişme yaşanabileceğini söyledi.

Selvi, "Çavuşoğlu 'Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok' dedi ama güvenilir bir kaynak haftasonuna bakmamı işaret etti" ifadesini kullandı.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'la görüştüğünü belirten Selvi, "Brunson krizinde bir gelişme bekleniyor mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında mahkemeye herhangi bir sağlık raporu sunulmadığını bildirdi.

Selvi, şöyle devam etti:

"Halavurt’un başvurusunu hukukçulara danıştım. 'Siyasi iradenin de elini rahatlatabilecek, Türkiye’de bağımsız yargının olduğunu gösterecek bir başvuru metni' yorumunu yapanlar oldu; 'Sondan bir önceki hamle' diyenler de çıktı. Sanki bu kez olmazsa bir sonraki başvuruda olacak görüşündeydiler. Ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok' dedi. Ama güvenilir bir kaynak, hafta sonuna bakmamı işaret etti. Brunson’ın avukatının başvurusundan önce bir gelişme yaşandı. ABD Büyükelçimiz Serdar Kılıç, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’la görüştü. Diplomatik kaynaklar, Bolton’ın Brunson bırakılana kadar herhangi bir konuda uzlaşmayı konuşmayacaklarını söylediğini ifade ediyor. Trump da ön şartsız olarak Brunson’ın ABD’ye geldiğini görmek istediğini ifade etmişti."

Selvi'nin yazısının son bölümü ise şu şekilde:

"Brunson krizi olarak başlayıp dolardaki tırmanış olarak süren olay buzdağının görünen kısmı. İki ülke arasında ciddi bir güven krizi yaşanıyor. Brunson olayı çözülecek, başka bir kriz patlak verecek. Çünkü ABD yönetiminde Erdoğan’ın varlığına tahammülü olmayan bir ekip var. Gezi döneminin ünlü sloganı ile söyleyecek olursak 'İş sadece Brunson değil, sen hâlâ anlamadın mı?'”