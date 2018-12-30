Boykot edilen MARS Grubu: Cem Yılmaz olmazsa, başka Cem Yılmaz'lar çıkar

Sinemacılar tarafından boykot edilen MARS Grubu, boykota verilen yanıtta 'Film çekmezlerse çekeni bulacağız' dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın yeni filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nın vizyon tarihi geçtiğimiz pazartesi günü ertelendi.

Filmin ertelenme gerekçesinin dağıtım ağında yaşanan sorun olduğu açıklandı. MARS Grubu, sinemacılar tarafından boykot edildi.

'FİLM ÇEKMEZLERSE ÇEKENİ BULACAĞIZ'

Bir süredir sinema yapımcıları ve Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahip MARS Grubu arasında sorun yaşanıyor.

Yapımcılar koşulların zorlayıcı ve sinema salonlarının yaptığı promosyonlarla kendi üretimleri üzerinden haksız kazanç sağlandığını belirtiyor.

MARS’ın Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, şirketin pazar payının yüzde 44.2 olduğunu ve Türkiye’de 122.048 koltukla pazarın yüzde 34’üne hakim olduklarını belirterek, “Film çekmezlerse çekeni bulacağız” dedi.

‘FIRSAT VERİLEN HER YETENEK ÇIKABİLİR’

Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu‘na konuşan Acar, “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar mı çıkar” mı diyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi.

Verilen yanıtta, “Tabii ki de çıkar. Fırsat verilen her yetenek çıkabilir. Biz Mars olarak 2018 yılında yapımcılara film çekebilsin diye 26 milyon lira finansman destek verdik” diyerek yanıtladı.