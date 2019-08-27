Boşanmak isteyen eşini üç yerinden bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Uğur K., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayarak ağır yaraladı. Uğur K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Uğur K., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Uğur K.'den bir süredir ayrı yaşayan ve dün boşanma dilekçesini mahkemeye veren Hafize K.'nin dün evden taşınmak için eşyalarını taşıdığı sırada Uğur K. ile tartışma yaşamaya başladığı belirtildi.

Tartışmanın ardından Uğur K., 2 çocuğunun annesi Hafize K.’yi boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayıp, kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hafize K.’yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Hafize K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Uğur K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.