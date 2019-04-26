Bolu'da 4 yaşında çocuğa cinsel istismar!

Bolu'da, 4 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sedat K., daha önce işlemiş olduğu cinsel taciz olayında hakkında yakalama kararı olduğu için tutuklandı. Dosyaya ilişkin gizlilik kararı alındı.

Bolu'da 4 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ileri sürüldü. İddiaya göre; Sedat K., salı günü Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan Sedat K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan Sedat K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Sedat K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.