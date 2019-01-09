Bolton ile görüşmeden sızan mesajlar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türkiye'de yaptığı temasların ardından kimi bilgiler sızdı. Bolton'ın, 'ABD'nin, Türk güçlerinin Suriye'deki Kürt müttefiklerine yönelik her türlü kötü muamelesine karşı çıkacağını Türk yetkililere söylediği' aktarılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesi üzerine kısa kesilen Ankara ziyaretinin ardından, Bolton'la birlikte seyahat eden ABD yönetiminden yetkililer medyaya açıklamalar yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın liderliğindeki heyetle sınırlı kalan Ankara temasları ile ilgili Reuters'e konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili şu mesajları verdi:

"Bolton, ABD'nin, Türk güçlerinin Suriye'deki Kürt müttefiklerine yönelik her türlü kötü muamelesine karşı çıkacağını Türk yetkililere söyledi."

'YANLIŞ VE SALDIRGAN'

"Bolton, Erdoğan'ın New York Times gazetesinde yayımlanan ABD'nin Suriye'den çekilmesine dair makalesinin yanlış ve saldırgan olduğunu Türk yetkililere belirtti."

"Türk yetkili de ABD güçleri Suriye'de bulunduğu müddetçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırı harekatında bulunmayacağını Bolton'a söyledi."

TANF ÜSSÜNDEN ÇEKİLME YOK

"Bolton, kendisini, Erdoğan tarafından görüşme talebi reddedildiği için haddi bildirilmiş olarak değerlendirmiyor. Zaten Bolton-Erdoğan görüşmesi ile ilgili planlar teyit edilmemişti."

Trump'ın “Suriye'den tamamen” çekilme söylemine karşın, ABD planları Suriye'nin kuzeydoğusuna odaklanırken, güneyde ABD güçlerinin konuşlanıp cihatçıları desteklediği el Tanf üssünün akıbeti soru ise işareti kaldı.

ABD'li yetkili "Bolton, ABD'nin şu aşamada Tanf üssünden çekilmediğini belirtti" dedi.