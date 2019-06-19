BM'nin Kaşıkçı raporuna ilişkin ilk açıklama

Birleşmiş Milletler, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin raporunu açıklarken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konuya ilişkin ilk değerlendirme geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı Raporu'nu açıklarken, ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu rapora destek verdi.

Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.

Raporda ''Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı" denildi.