Bloomberg: Türkiye Merkez Bankası'nın rezervlerinde beklenmedik düşüş yaşanıyor

Bloomberg, Merkez Bankası'nın rezervlerinde beklenmedik düşüş yaşandığını, yetkililerin düşüşe ilişkin açıklama yapmadığını duyurdu.

Bloomberg, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde 6,3 milyar dolar düşüş yaşandığını, bu düşüşün beklenmedik olduğunu duyurdu.

Haberde rezervlerin 2 haftada 28,5 milyar dolara geriledikleri, Ocak 2014'ten beri yaşanan en büyük düşüşün bu olduğu belirtildi.

6,3 milyar dolarlık düşüşün, Mart ayı için planlanan 3,8 milyar dolarlık dış borç ödemesinin üzerinde olduğu, yetkililerin bu konuda açıklama yapmadığı aktarılıyor.

'PİYASA MÜDAHALE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR'

Uzmanların aradaki farkı açıklamakta güçlük çektiği bildirilirken, resmi açıklama olmamasının Merkez Bankası'nın liranın değerini korumak için çalıştığı yönünde spekülasyona yol açtığı kaydediliyor.

Londra merkezli Nomura Plc.'den stratejist Henrik Gullberg, rezervlerdeki düşüşün açıklanamaması sebebiyle piyasanın müdahale olduğunu varsaydığını söylüyor.

Dün yaşanan gelişmelerle lira yüzde 2'den fazla değer kaybetmişti. Dolar lira karşısında 5,84'e kadar yükseldi.