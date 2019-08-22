Bloomberg: Türkiye ile Rusya arasında ABD yaptırımlarına karşı acil toplantı düzenlendi

Bloomberg haber ajansı, Rus basınına dayandırdığı haberde, Türkiye ve Rusya arasında olası ABD yaptırımlarına karşı Temmuz ayında acil bir toplantı düzenlendiğini iddia etti.

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi sırasında Türkiye'nin Rusya ile olası ABD yaptırımlarına ilişkin acil bir toplantı düzenlediği öne sürüldü.

Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu toplantıda Rusya Merkez Bankası'nın Brüksel merkezli küresel bankalararası ağ SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği finansal sisteme Türkiye'nin nasıl dahil olabileceği konuşuldu.

İddiaya göre, bu toplantıya dair tutanağın Moskova yakınlarındaki bir "çöpte" bulunmasının ardından görüşme hafta başında Rus basınına yansıdı.

Bloomberg'de yer alan iddiaya göre, Rus haber ajansı Baza'nın Telegram hesabından paylaştığı tutanağın fotoğrafında Rus Maliye Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu arasında gerçekleştirilen toplantının detayları görülüyor.

Rusya Maliye Bakanı Alexei Moiseev, bu toplantının gerçekleştiğini Bloomberg'e teyit ederken toplantıda ele alınan meseleler hakkında müzakerelerin halen devam ettiğini ve bu konuların üzerinde çalışıldığını, imzalanacak genelgeye göre ilerleneceğini söyledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de iddiaya göre görüşmeyi Bloomberg'e teyit etti, ismini vermek istemeyen yetkili rutin konuların konuşulduğunu belirterek detay vermedi.

Rusya Merkez Bankası, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının ardından yaptırımlara maruz kalması nedeniyle SWIFT sisteminden dışlanması durumunda kullanmak ve 'dış riskleri azaltmak' için 2014 yılında alternatif bir bankalar arası sistem kurmuştu.

Bu sistem, bankalar arası iletişimi SWIFT kodlarına çevirerek iletişimin aksamamasını amaç ediniyor.

Putin Haziran ayında bu ağa Çin'i de katmak için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Belgeye göre yetkililer ayrıca kendi para birimlerinde ticaret yapmayı da toplantıda ele aldı.