'Bize destek verecek büyük bir kesim AKP'den kopacak'

Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 'Bize destek verecek büyük bir kesim Ak Parti'den kopacak' iddiasında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

“İnsanlar kanaatlerini ifade etmekten çekiniyorlar, çünkü bize destek verecek büyük bir kesim Ak Parti’den kopacak" iddiasında bulunan Karamollaoğlu, "Bunu da kendilerinin üzerindeki baskıdan dolayı dillendiremiyorlar. Anketlerde kanaatlerini dile getirenler de tercihlerini doğru olarak dile getirmiyorlar, ne olur ne olmaz diye genelde hükümetten yana bir tavır sergilemeyi tercih ediyorlar. Bizim beklediğimiz bu dip dalga seçimde ortaya çıkarsa, biz bu seçimde en güçlü parti olarak çıkarız kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.