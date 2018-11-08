'Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık' diyen Erdoğan, sadece üçüncü havalimanında kaç ağaç kestirdi?

AKP Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Türkiye'de ağaç kesen değil diken iktidar olduk' dedi. Oysa sadece üçüncü havalimanı için en az 657 bin ağaç kesilmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı'na seslenen Erdoğan, "Murat, buna dikkat et... Dikey mimari yok, yatay mimari" diyen Erdoğan, "Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk" ifadelerini kullandı.

Oysa sadece üçüncü havalimanı için en az 657 bin ağaç kesilirken, yine Erdoğan'ın Marmaris'te yapılan yazlık sarayı için 40 binden fazla ağaç kesilmişti.

Üçüncü havalimanı projesinin resmi ÇED raporunda, 1 milyon 855 bin 391 ağacın taşındığı belirtilmiş, gerçek sayının çok daha fazla olduğu iddiası gündeme gelmişti.