'Bir çocuk bayramını yaşayamadı, tecavüze uğradı' diyerek oturma eylemi yapan kadın gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırıya maruz kalmasını Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yaparak protesto eden Yasemin Babat Kayan gözaltına alındı. Kayan, 'Ben artık çocuğum için kaygılanmak istemiyorum. Çocuklar için kaygılanmak istemiyorum. Her gün aynı haberlerle uyanmak istemiyorum. Artık çocuk istismarının son bulmasını istiyorum. Eğer bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim' dedi.

İstanbul Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırıya maruz kalmasını Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yaparak protesto eden Yasemin Babat Kayan gözaltına alındı.

ETHA'nın haberine göre, Kayan, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Bir anne olarak bu tür durumlara artık dayanamadığını söyleyen Kayan "Artık tahammül edemiyorum. Çocuk istismarına artık tahammül edemiyorum" dedi.

Eylemi sırasında "İstismara hayır" sloganı atan Kayan'ın çevresi bir süre sonra saran polis ekipleri, valilik tarafından burada eylem yapılmasının yasaklandığını belirtti.

Polislere yasadışı bir şey yapmadığını söyleyen Kayan, "Ben artık çocuğum için kaygılanmak istemiyorum. Çocuklar için kaygılanmak istemiyorum. Her gün aynı haberlerle uyanmak istemiyorum. Artık çocuk istismarının son bulmasını istiyorum. Eğer bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim. Sözüm ona dün 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. Dün bir çocuk bayramını yaşayamadı, tecavüze uğradı. Şu anda hastanede yoğun bakımda" diye konuştu.

"Çocuğa tecavüz etmek hangi dinde var?" diye soran Kayan, şöyle devam etti:

"Eğer bunlar dinde varsa, eğer bu Müslümanlıksa ben bu dinden çıkarım. Artık insan gibi yaşamak istiyorum. Çocuklarımızın güvence alınmasını istiyorum. Cumhurbaşkanları, belediye başkanları, bakanlar, savcılar, hakimler yetkili kim varsa, bütün işinizi gücünüzü bırakın çocuklarımız 23 Nisan'da bayramını kutlasın diye uğraşın. Lütfen bunun için birazcık mücadele edin. Artık çocuklarımız çocukluğunu yaşasın."

Polisler ise eylemini sonlandırmaması halinde kendisini gözaltına alacaklarını söyledi.

Eylemini devam ettireceğini söylemesi üzerine gözaltına alınan Kayan, Beyoğlu Polis Karakolu'na götürüldü.