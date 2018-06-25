Binali Yıldırım'ın 'balkon' konuşması: Seçimin kaybedeni yoktur

Başbakan Binali Yıldırım AKP Genel Merkezi'nin balkonundan yaptığı konuşmada 'Millet kazanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yoktur' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da AKP Genel Merkezi balkonundan bir konuşma yaptı. Yıldırım seçimin kaybedeni olmadığını vurgulayarak "Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- 24 Haziran dönüm noktası olmuştur. Bugün bayram günüdür, bugün Türkiye'nin günüdür. Seçim dönemindeki tartışmalar geride kalmıştır.



- 7'den 77'ye Türkiye vatandaşlarının hukuku güvence altındadır.

- Zaman kucaklaşma vaktidir. Millet kazanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisi ile daha sağlam temellere oturmuş Türkiye olarak yoluna devam edecektir.

- Vakit Türkiye'yi şaha kaldırma vaktidir. Vakit güvenle 2023 ve 2071 vizyonunu yakalama vaktidir.

- Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

- Milletimiz AK Parti'yi zafere cumhur ititfakını ise birinciliğe taşımıştır. Türkiye'nin güven ve istikrarı yolunda tek bir kararı milletimiz vermiştir. 24 Haziran, Ramazan bayramından sonra haziran ayı içindeki ikinci bayram olmuştur. Bayramınız mübarek olsun.

- Sen ben yok. Ayrı gayrı yok. Ötekileştirme yok... Buradan bir kez daha tüm cumhurbaşkanı adaylarına, tüm siyasi partilere, tüm milletvekili adaylarına, tüm milletimize ve seçimin adil bir şekilde sonuçlanmısı için çalışan YSK üyelerine, seçimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için görev yapan tüm memurlarımıza teşekkür ediyorum.

- Değerli kardeşlerim seçimin gariyresmi sonuçları açıklanmıştır. Şimdi artık kolkola girerek geleceğe birlikte yürüyeceğiz.