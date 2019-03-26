Binali Yıldırım'dan Suriyeli sığınmacı açıklaması: Kulaklarından tutar göndeririz

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Suriyeli sığınmacılara ilişkin, 'Açıkça söylüyorum, isterseniz şu sözümü manşet yapın. Bu insanlar bizim misafirimizdir. Ancak kuralları biz koyarız. Bir güvenlik problem oluştururlarsa, İstanbullunun huzurunu herhangi bir yerde, herhangi bir ilçede veya mahallede bozan olursa hemen kulaklarından tutar göndeririz' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e Suriyeli sığınmacılara ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul'da 700 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Biz bu göçmenlerin neredeyse tümüne ‘geçici statü’ verdik. Adı üstünde, gidecekler. Ama gitmeleri için bir kere Suriye’de işlerin düzene girmesi lazım. Bunun için bir gayret gösteriyoruz. Epey de bir mesafe alındı. Bugün Suriye’nin yüzde 65’inde sükûnet sağlandı. Sınırımızdaki terör bölgelerini temizledik. Daha şimdiden 350 bin insan kendiliğinden gitti yerleşti. Fırat’ın doğusu, 700 km’lik bir şerit, işte 30 km de derinliği olacak. Buralarda da PKK terör örgütünün uzantısı olan YPG, PYD’yi temizlediğimiz zaman bu insanlar gidecek oraya yerleşecekler" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerinin devamında, “Açıkça söylüyorum, isterseniz şu sözümü manşet yapın. Bu insanlar bizim misafirimizdir. Ancak kuralları biz koyarız. Bir güvenlik problem oluştururlarsa, İstanbullunun huzurunu herhangi bir yerde, herhangi bir ilçede veya mahallede bozan olursa hemen kulaklarından tutar göndeririz. Yani bu konuda en ufak bir müsamahamız yok. Yani, tabiri caizse dağdan gelip bağdakini kovacak bir pozisyona girmelerine asla izin vermeyiz" diye konuştu.