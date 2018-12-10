Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması: Kaçış yok...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul adaylığı için, 'Yani kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok' dedi.

Yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayı olacak Binali Yıldırım'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Yıldırım, "Yani kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok. Tabii ki her görevin kendine has farklı bir tatmin düzeyi var. Evdekiler için bu gelişmeler sürpriz oldu diyebilirim. Ev içi istişareye önem veren birisiyim. Ancak bir karara varınca, herkes her zaman arkamda olur, asla yalnız kalmam" dedi.

"Adaylık süreci başladığından beri hakkınızda olumsuz siyasi dedikodular süreci başladı. Biri protokol meselesi, ikincisi (İstanbul) ilçelerdeki adayların belirleme sürecine itiraz ettiğiniz. Siz gerçekten böyle bir sıkıntı yaşadınız mı?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Ben bunları tebessüm ederek izliyorum. Bütün bu yazılan, çizilenleri okuyunca tebessüm ediyorum, 'Ya ben bunları ne zaman söylemişim' diye de kendi kendime soru soruyorum. Bunlar benim dışımda konuşuluyor. Ancak, ben ömrü hayatımda makamların en yükseğinin, milletin gönlündeki makam olduğunu düşünüyorum; bakışım hep bu olmuştur. Ben 3 sefer görevi bıraktım, 4 sefer göreve tekrar döndüm, hiçbir hayal kırıklığı, umutsuzluk filan yaşamadım. Millet bize fırsat verir, imkan verirse çalışırız, tamam derse de orada da bırakmasını biliriz. Yani devlet umuru neyi gerektiriyorsa o yapılır" ifadelerini kullandı.