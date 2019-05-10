Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek veren ünlülere: Sanat kariyerlerine fayda sağlamaz

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ünlülerin sosyal medyadan paylaştıkları Ekrem İmamoğlu'na destek mesajlarını değerlendiren Yıldırım, "Kampanya süresince herkes görüşünü ortaya koyacak. Burası özgür bir ülke, demokratik bir ülke. Türkiye bir hukuk devleti. Herkes görüşünü ortaya koyabilir. Bu eleştiri boyutunda da olabilir. Hakarete, husumete dönüşmemesi lazım. Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bundan bir beis yok. Ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz" dedi.
Yıldırım, "Sandıklarda görevli kamu görevlilerinin seçim sonucunu değiştirmeye yönelik nasıl bir girişimleri oldu? Bu konuda tespit var mı?' şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi:
"Yüksek Seçim Kurulu'nun geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bir ara karar yayınlandı. Dolayısıyla o geniş kapsamlı kararda bütün bunlar görülecektir. Bu seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili sadece kanuna uygun olmayan sandık başkanı veya memur üyesi değil. Aynı zamanda bunların görev yaptığı sandıklarda sonucu etkileyecek oy değişimidir. Bu var. Bunun dışında da büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 123 tanesinin 22 tanesi tamamen boş. Hiç oy falan yok, oy işlenmemiş. Geriye kanlan 101 tanesinin de çeteleler var, sayım sonuç tutanağı var. Ancak hiç bir imza yok. Dolayısıyla oradaki rakamlar doğru mudur, değil midir? Teyit edecek bir şey yok. Onları da üst üste topladığında 123 sayım sonuç tutanağı veya çetelenin toplamı 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy ne demektir? İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin oy kaydedilmemişse, sağlıklı kayıtlara geçmemişse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Bu hususu da dikkate aldığımız zaman hem kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması hem bu görevlilerin görev yaptığı sandıklarda büyükşehir belediyesine ait sayım sonuç tutanaklarının bu şekilde eksik olması, boş olması ikisi birleştirildiğinde burada açıkça seçimin sonuçlarını etkileyecek bir durum meydana çıkıyor."