Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek veren ünlülere: Sanat kariyerlerine fayda sağlamaz

31 Mart seçimlerini kaybeden AKP adayı Binali Yıldırım, seçimlerin iptal edilmesi sonrası Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaşan ünlülere ilişkin, 'Açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz' dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlülerin sosyal medyadan paylaştıkları Ekrem İmamoğlu'na destek mesajlarını değerlendiren Yıldırım, "Kampanya süresince herkes görüşünü ortaya koyacak. Burası özgür bir ülke, demokratik bir ülke. Türkiye bir hukuk devleti. Herkes görüşünü ortaya koyabilir. Bu eleştiri boyutunda da olabilir. Hakarete, husumete dönüşmemesi lazım. Bence sanatçılar bir aday etrafında ideolojik bir kümelenme yapmak yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bundan bir beis yok. Ama açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz" dedi.

Yıldırım, "Sandıklarda görevli kamu görevlilerinin seçim sonucunu değiştirmeye yönelik nasıl bir girişimleri oldu? Bu konuda tespit var mı?' şeklindeki soruya ise şöyle yanıt verdi: