Binali Yıldırım yapmış gibi kutladılar...

İstanbul’da taksi ve servis minibüsçülüğü yapanlar belediyenin 'tahdit kararının' ardından akşam saatlerinde Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanarak kutlama yaptı.

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'de alınan karar üzerine İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyeleri, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması ve kutlama yaptı. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'da tahdit ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

'SERVİSÇİLERE HAKKINI VEREN BENİM'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da Esenler Meydanındaki konuşmasında, "Oradaki servisçilerin hakkını veren de benim. Onlar plakayı tehdit olarak kullandı, ben de servisçilere dedim ki 'tehdit yok tahdit hakkınızı vereceğim, gelir gelmez düğmeye basacağım demiştim" dedi.

PLAKA TAHDİDİ NEDİR?

Tahdit, toplu taşımacılıkta korsan taşımacılık ve plaka karaborsacılığı gibi usulsüzlüklerin önlenmesi amacı ile dolmuş, minübüs, taksi, servis gibi araçlara verilecek plaka sayısının sınırlandırılması uygulamasına verilen ad. Son kararla 34 LAA 001- 34 LZZ 999 aralığındaki plakalar tahditli plaka statüsüne geçmiş oldu.