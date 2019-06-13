Binali Yıldırım: Uğur Dündar CHP'nin telkiniyle vazgeçti

AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın moderatörlükten CHP telkiniyle vazgeçtiğini öne sürdü.

AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yapılacak canlı yayın öncesi katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Moderatörlük için Uğur Dündar'ı neden teklif ettiğini açıklayan Yıldırım, “İki sebepten dolayı Uğur Dündar’ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. Böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin" dedi.

Dündar'ın canlı yayını sunmaktan neden vazgeçtiğine ilişkin de açıklamada bulunan Dündar, "Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP’nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım. CHP’nin telkini ile bu yayından vazgeçmiş olabilir. İsmail Küçükkaya’yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız” ifadesini kullandı.