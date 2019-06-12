Binali Yıldırım kendisine küfredilen videolara reklam mı veriyor

Habertürk yazarı Serdar Turgut bugünkü köşesinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programını değerlendirdiği yazısında, 'Binali Yıldırım artık YouTube’da kendisine ve iktidara ağzına geleni söyleyenlerin videolarına bile reklam veriyor' dedi.

Habertürk yazarı Serdar Turgut bugünkü köşesinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı TV programını değerlendirdiği yazısında, "Binali Yıldırım artık YouTube’da kendisine ve iktidara ağzına geleni söyleyenlerin videolarına bile reklam veriyor" dedi. "Kazanmak için CHP'ye bile üye olabileceği" ifadesini kullandı.

Yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Şunu bilin ki bu, kendisine yandaş olmayan medyayı pek sevmeyenlerin kurduğu bir tuzaktır.

Çok büyük bir komplodur.

Dışardan görüldüğü gibi midir bilmem ama Fox kanalının iç huzurunu bozmaya kararlı gibiler.

Zaten daha önce önerilen Uğur Dündar ismi de bunu gösteriyordu.

Gerçi Binali Yıldırım artık YouTube’da kendisine ve iktidara ağzına geleni söyleyenlerin videolarına bile reklam veriyor, illa kazanmak için CHP’ye bile üye olabilir ama Uğur Dündar’ı en çok da onun istemesi de bir oyuna dikkatleri çekmiş olmalıydı.

O isim önerildi çünkü Sözcü Gazetesi'nin içinde zaten pek olmadığını tahmin ettiğim huzuru bozmak için planlanmış bir oyundu bu.

