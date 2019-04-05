Binali Yıldırım: Fark düştü, seçimin sahibi YSK'dır!

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 'Aradaki oy farkı 29 binden 18 binlere düştü. İtiraz edilen tüm sandıklar sayıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz' dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Şu anda beklemekten başka faaliyet yok. Seçimin şu an sahibi YSK'dır" diyen Yıldırım, "Sayım devam ettiği için oranlar değişiyor. Belirli oranda farkın azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Kaydırmalarla ilgili kafa karışıklığı var? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Bütün detay çalışmaları ilçelerdeki seçim kurullarındaki heyetler yapıyor. Bunları güncel olarak aktarmam doğru olmaz. Çalışmalar yasal olarak devam ediyor. Şu anda işler bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz, yakışık da almaz... Aradaki oy farkı 29 binden 18 binlere düştü. İtiraz edilen tüm sandıklar sayıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz" dedi.

SEÇİM GECESİ AÇIKLAMASI: ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Yıldırım seçim gecesi yaptığı "kazandık" açıklamasına ilişkinse "Benim o gün seçim akşamı bana gelen bilgilerin sonucuna göre yaptığım bir açıklamadır bu. Bundan ibarettir. Tabii devam edince şartlar değişti" diye konuştu.