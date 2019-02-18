Binali Yıldırım bugün istifa ediyor

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden bugün istifa edecek.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bugün bırakacak.

Yıldırım, Meclis'te bir veda yemeği düzenleyecek. Bu yemeğe, geçmiş dönem meclis başkanlarının yanı sıra, 27. Dönem milletvekilleri de davet edildi.

Yıldırım'ın istifa kararının Salı günü Genel Kurul'da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak.

Yeni Meclis Başkanlığı için AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un isimleri konuşuluyor.

Meclis Başkanlığı seçiminin 24 Şubat Pazar günü yapılması bekleniyor.