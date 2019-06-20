Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden Dersim Belediyesi’ne ziyaret

Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nden bir heyet Dersim Belediyesi'ni ziyaret ederek, Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ile görüştü.

Dersim’de Fatih Maçoğlu’nun TKP listesinden belediye başkanı olarak seçilmesinden sonra Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) bir heyetle belediyeyi ziyaret etti. Ziyaret esnasında BAA Belediye Başkanlığına bir dosya sunarak önerilerde bulundu. Çok olumlu geçen görüşmede birçok dayanışma başlığı saptandı.

BAA ve Dersim Belediyesi birlikte bu yılın eylül ayında başlamak üzere bir aydınlanma semineri programı oluşturacak. Ayda bir kez olmak üzere bütün bir akademik yıl boyunca evrim kuramından tohum seçiciliğine kadar birçok bilimsel konunun yer alacağı programda ayrıca Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun bir kısmı Dersim’de tekrarlanacak. Yine programın içinde bir çocuk bilim şenliği yer alacak.

BAA bunların dışında Dersim’de bir Bilim Merkezi kuruluşuna yardımcı olacak. Belediyenin gereksinim duyduğu sağlıktan eğitime, tarımdan hayvancılığa birçok konuda komisyonlara BAA adına katılacak akademisyen önerecek.