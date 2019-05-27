Bilal Erdoğan'dan Akşener'e: Kendimizi zor tutuyoruz doğrusu...

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Okçular Vakfı'na İBB’den 16,5 trilyon lira aktarılmış, yahu Malazgirt Meydan muhaberesinde bu kadar ok atılmadı' sözlerine Vakfın yöneticisi Bilal Erdoğan'dan, 'Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu' yanıtı geldi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Okçular Vakfı'na İBB’den 16,5 trilyon lira aktarılmış, yahu Malazgirt Meydan muhaberesinde bu kadar ok atılmadı" sözlerine Okçular Vakfı'ndan yanıt geldi.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Ali Yıldız, Akşener’in açıklamasına yönelik iddiaları "asılsız ve mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Akşener'in açıklamalarına ilişkin, "Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır" ifadesini kullandı.