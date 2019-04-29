Bilal Erdoğan 'Mavi Marmara anlaşmasını' unuttu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 'İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor' dedi. Oysa AKP üç yıl önce İsrail'le Mavi Marmara saldırısı için bir anlaşma yapmış, tazminat karşılığında tüm davaları geri çekmişti. Anlaşmanın gizli maddeleri ise geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Üstelik AKP iktidarında Türkiye'nin İsrail'le yaptığı ticaret tam 4 kat artmış durumda.

Kayseri'de, İlim Yayma Cemiyeti tarafından Kadir Has Spor Salonu'nda 'Spor Şenliği' düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bir imam hatip lisesi mezunu başka bir imam hatip lisesinin kardeşidir. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar zulüm altında inliyorlar mı? İsrail her geçen gün Filistin'deki kardeşlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor mu? Artırıyor; çünkü Müslümanlığını bölünmüş görüyor. İsrail, bugün Türkiye'den korkuyor; çünkü 'İşin başında imam hatipli milliler var' diye korkuyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seviyoruz? Çünkü hayatını Allah rızası için yaşayıp, anlamlandırdığı için seviyoruz. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen, hayatlarımızı Allah rızası için anlamlandırmaktır. Kolay değil. Çok çalışmak, cesur olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.