Beyaz Saray: Rahip Brunson bırakılsa da vergiler kaldırılmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye'ye konan ek vergilerin rahip Andrew Brunson serbest bırakılsa bile kaldırılmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı.

'VERGİLER KALKMAYACAK'

Sarah Sanders, "Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz” diye konuştu.

Bugün, ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırılmıştı. Ek vergi uygulanacak ürünlerden bazıları; binek otomobiller, alkollü içecekler, kağıt ürünleri, PVC, makyaj malzemeleri, taş kömürü, tütün ürünleri, pirinç ve bazı meyvelerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ABD ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı.