Beyaz eşya satışları yüzde 20 düştü

Ocak-Nisan dönemi arasında beyaz eşya satışının yüzde 20 düştüğü açıklandı.
Salı, 22 Mayıs 2018 12:07

TÜRKBESD, Nisan ayı beyaz eşya satış, üretim ve ihracat rakamlarını açıkladı.

Verilere göre Türkiye'de beyaz eşya satışları, Nisan ayında 663,751 birime geriledi.

Ocak-Nisan dönemi satışları ise yüzde 20 düştü.

Nisan ayı ihracatı, yüzde 4'lük yükselişle 1,59 milyon birime ulaştı.

Bloomberght'de yer alan habere göre, beyaz eşya üretimi, Nisan ayında yüzde 10, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 4 düştü.

Verinin kapsadığı 6 beyaz eşya arasında buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve ocak yer alıyor. 

 