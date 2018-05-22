Beyaz eşya satışları yüzde 20 düştü

TÜRKBESD, Nisan ayı beyaz eşya satış, üretim ve ihracat rakamlarını açıkladı.
Verilere göre Türkiye'de beyaz eşya satışları, Nisan ayında 663,751 birime geriledi.
Ocak-Nisan dönemi satışları ise yüzde 20 düştü.
Nisan ayı ihracatı, yüzde 4'lük yükselişle 1,59 milyon birime ulaştı.
Bloomberght'de yer alan habere göre, beyaz eşya üretimi, Nisan ayında yüzde 10, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 4 düştü.
Verinin kapsadığı 6 beyaz eşya arasında buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi ve ocak yer alıyor.