İnşaatta çok güçlü daralma sinyali

Yeni başlayacak inşaatların durumunu gösteren yapı ruhsatlarının sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,5 geriledi. Söz konusu veri, yılın kalanında inşaat sektöründe büyük gerileme olacağına işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk çeyreğine ilişkin yapı izin belgesi verilerini açıkladı. Yeni başlayacak inşaatların durumunu gösteren yapı ruhsatı sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 azaldı.

YAPI RUHSATLARINDAKİ AZALMA DARALMA DİYOR

Yapı ruhsatı belediyelerden bir inşaata başlamak için alınan belge. Yapı ruhsatlarındaki azalma, bir sonraki dönemde başlayacak inşaatların sayısında azalma anlamına geliyor. Yılın ilk çeyreğinde önceki dönemden devam eden işler, önceki yıla göre yumuşak mevsim koşulları gibi etkilerle inşaat sektörünün büyüdüğü tahmin ediliyor. Ancak Nisan ayından itibaren TL'nin hızlı değer kaybı, petrol fiyatları başta olmak üzere maliyetlerdeki artışlar, konut kredisi faizlerindeki yükseliş, taahhüt firmalarının borçlarını çeviremez hale gelmesi gibi nedenlerle inşaat faaliyetlerinin yavaşladığı tahmin ediliyor. Yılın ilk çeyreğine ilişkin yapı ruhsatı verisi daralma göstergelerinin daha erken ortaya çıkmaya başladığını, sıralanan etkenlerle de birlikte 2018 yılının ikinci çeyreği ve kalan çeyreklerde, AKP iktidarının almaya çalıştığı tüm önlemlere rağmen inşaat sektöründe önemli bir daralma yaşanacağına kuvvetli bir şekilde işaret ediyor.

İNŞAAT EKONOMİSİNDEN KRİZ TETİKLEYİCİSİNE

AKP iktidarı döneminde Türkiye bir "inşaat ekonomisi"ne dönüştü. İnşaat ve gayrimenkulün GSYH içindeki payı yüzde 15'i geçerken, inşaat malzemeleri, taşıma, finansman gibi bağlantılı tüm sektörler dahil edildiğinde inşaat faaliyetlerinin toplam ekonomi içindeki payı yüzde 25'i aşıyor. Bu şekilde değerlendirildiğinde büyümeye katkısı en yüksek sektör olan inşaat sektöründeki yavaşlamanın şirket iflasları başta olmak üzere önemli bir sarsıntı yaratması, kriz tetikleyicisi olması mümkün. İnşaat kayıtdışıyla birlikte 3 milyonu aşan doğrudan istihdam, ilişkili sektörlerle birlikte 5 milyonu aşan sayıyla istihdamda da kritik öneme sahip.