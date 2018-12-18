BES'ten çıkan 6 milyon çalışan yeniden BES'e dahil edilecek

2017 yılı içerisinde BES'ten çıkış yapan yaklaşık 6 milyon çalışan, yeni düzenleme ile birlikte yeniden BES'e dahil edilecek. BES'ten çıkmak isteyenler yeniden başvuru yapmak zorunda kalacak.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Türkölmez, BES ve iki yıldır uygulanan Otomatik Katılım sistemine dair açıklamada bulundu.

Türkölmez, BES'e dair şunları söyledi:

"Sisteme yatırım yapmaya devam etmemiz geriyor ki, git gide yaşam ömrü uzayan toplumumuzda yaşam kalitesini artırabilelim. 5-9 çalışanı bulunan şirketleri yakından ilgilendiren son faz 1 Ocak 2019'da başlayacak. Bu girişlerle Otomatik Katılımın iki yıla yayılan birinci aşamasının sonuna geleceğiz."

'ÇIKMIŞ BİLE OLSANIZ İKİ YIL SONRA TEKRAR ALINACAKSINIZ'

"Nisan 2019'da Otomatik Katılımda yeni bir boyuta geçeceğiz. Mevzuata göre, sisteme girdikten sonra çıkmış bile olsanız, iki yıl sonra sisteme tekrardan alınacaksınız. Nisan 2019'da 2017 yılı itibarıyla sistemden ayrılan 6 milyon kişi tekrar sisteme dahil edilecek.

Otomatik Katılım tüm dünyada başarılı örnekleri olan bir uygulama. Ancak örneklerine bakıldığında sistemin işveren katkılı olduğunu görüyoruz. Bizimkisi değil. Bu çok önemli bir fark. Ve bizim dünyadaki uygulamalardan gördüğümüz, Otomatik Katılım sistemi gibi uygulamaların işveren katkısıyla kalıcılığının sağlandığını."