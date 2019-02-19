Berna Laçin beraat etti

Oyuncu Berna Laçin, idam tartışmaları sırasında attığı bir tweet nedeniyle AKP'ye yakın gazeteler tarafından hedef alınmış, hakkında 'halkın dini değerlerini alenen aşağılama' suçlamasıyla dava açılmıştı. Laçin, davanın sonuçlandığını ve beraat ettiğini açıkladı.

Oyuncu Berna Laçin, geçtiğimiz yılın kasım ayında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez" şeklinde bir paylaşım yapmış, bu paylaşım sonrası AKP'ye yakın gazeteler tarafından hedef gösterilmişti. Hakkında kısa süre sonra "halkın dini değerlerini alenen aşağılama" iddiasıyla dava açılan Laçin'in bir yıl hapisle cezalandırılması istenmişti. Laçin, davaya ilişkin bugün yaptığı paylaşımda beraat ettiğini duyurdu. Merak eden arkadaşlara haber vermiş olayım, Medine-İdam konulu tweet sebebi ile açılan davam bugün sonlandı.

Beraat Ettim

Bilginize — berna lacin (@bernalacin35) 19 Şubat 2019