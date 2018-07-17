Berat Albayrak'tan 'yapılandırma' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi borçları için yeni yapılandırma planı yok' açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yapılandırma gündemine ilişkin konuştu.

Bloomberght'de yer alan habere göre Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, yeni bir yapılandırma ya da bu kapsamda borç ötelemesi gibi bir değerlendirme orta vadeli projeksiyonlarımızda yer almamaktadır. 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurularının 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve mükelleflerimizin bu yapılandırmadan yararlanmalarının son fırsat olduğunu belirtmek isterim" dedi.