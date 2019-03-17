Belediyelerin borcu 3 milyar doları aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibariyle 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Belediyelerin dış borcunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre belediye ve belediye işletmelerinin Eylül 2018 itibariyle 3 milyar 276 milyon dolar dış borcu bulunuyor. Bu borcun 603 milyon doları hazine garantili.

Belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Hazine garantisiz toplam dış borcu 2 milyar 63 milyon dolar ve bu borcun 2 milyar 154 milyon doları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait.

Gazete Duvar'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Hazine garantisiz dış borcu şöyle:

— Bursa Büyükşehir Belediyesi 47 milyon dolar.

— Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 7 milyon dolar.

— İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 154 milyon dolar.

— İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağılı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 18 milyon dolar.

— İzmir Büyükşehir Belediyesi 389 milyon dolar.

— İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi 35 milyon dolar.

— Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 milyon dolar.

— Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 14,6 milyon dolar hazine garintisiz.

— Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 milyon dolar.

HAZİNE GARANTİLİ BORÇLARDA BURSA BAŞI ÇEKİYOR

Belediye ve belediyelere bağlı işletmelerinin 2018 yılı üçüncü çeyrek itibariyle Hazine garantili dış borcu şöyle:

— Adana Büyükşehir Belediyesi 13 milyon dolar.

— Antalya Büyükşehir Belediyesi 54 milyon dolar.

— Bursa Büyükşehir Belediyesi 95 milyon dolar.

— Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 62 milyon dolar.

— Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 77 milyon dolar.

— İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 milyon dolar.

— İzmir Büyükşehir Belediyesi 95 milyon dolar.

— Kayseri Büyükşehir Belediyesi 14 milyon dolar.

— Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 22 milyon dolar.

— Samsun Büyükşehir Belediyesi 97 milyon dolar.

— Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 34 milyon dolar.

— Zonguldak Belediyesi 10 milyon dolar.