Belediyelerdeki akraba atamalarının sonu gelmiyor: KPSS engelini de aştılar

Manisa Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kızını İŞKUR üzerinden belediyede işe aldı, daha sonra Şehzadeler Belediyesi’ne özel kalem olarak yerleştirdi. Böylece KPSS engelini aşarak 657 sayılı yasaya tabi memur oldu. Yükselişi burada durmayan Nazlı Selçuk, babasının yönettiği Demirci ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu İlçe Müdürlüğü’ne getirildi.

Manisa’da AKP’li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kızı Nazlı Selçuk’u önce İŞKUR üzerinden belediyede işe aldı. Daha sonra AKP’li Şehzadeler Belediyesi’ne özel kalem olarak yerleştirilen Nazlı Selçuk, buradan da Demirci Kredi Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü olarak atandı. AKP Manisa Milletvekili üyesi Murat Baybatur’un kardeşi Fatih Baybatur da önce Aksihar Belediyesi’ne özel kalem olarak yerleştirildi. 31 Mart seçimlerinde belediye CHP’ye geçince Baybatur AKP’li Şehzadeler Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandı.

'DURMADAN YÜKSELDİ'

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, son dönemde belediyelerde tartışma konusu olan akraba kadrolaşmasının bir örneği Manisa’da yaşandı. 2014 seçimlerinde AKP’den Demirci Belediye Başkanı seçilen Selami Selçuk, bu süreçte kızı Nazlı Selçuk’u İŞKUR üzerinden belediyeye aldı. Nazlı Selçuk, daha sonra Demirci Kaymakamlığı Proje Ofisi’nde görevlendirdi. Bir süre burada çalışan Nazlı Selçuk, daha sonra AKP’li Şehzadeler Belediyesi’nde istisnai kadrodan özel kalem müdürü yapıldı. Böylece KPSS engelini aşan Selçuk, 657 sayılı yasaya tabi memur oldu. Yükselişi burada durmayan Nazlı Selçuk, babasının yönettiği Demirci ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu İlçe Müdürlüğü’ne getirildi. Baba-kız, bu aşamadan sonra ilçede birçok etkinliğe beraber katıldı. 15 Mayıs’ta “Yurtkur’da el sanatları sergisi”nin açılışını birlikte gerçekleştirdi. Manisa’daki yandaş atama bununla sınırlı kalmadı. AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un kardeşi Fatih Baybatur, daha önce Aksihar Belediyesi’ne istisnai kadrodan özel kalem müdürlüğüne getirildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Akhisar Belediyesi CHP’ye geçti. Ancak AKP, kardeş Baybatur için yeni bir formül buldu. Fatih Baybatur, AKP’li Şehzadeler Belediyesi’ne başkan yardımcısı olarak atandı.