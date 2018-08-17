Bedelli askerliğe rekor başvuru: 2 haftada 340 bin

Bedelli askerlikten yararlanmak için ilk iki haftada 340 bin başvuru yapıldı.

Bedelli askerlikten yararlanmak için ilk iki haftada 340 bin kişi başvurdu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarında, üç aylık sürede 398 bin 371 kişi başvuru yapmıştı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik için ilk iki haftada 340 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı.

Muş'un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısına 3 aylık başvuru süresinin daha ikinci haftasında yaklaşıldığını ortaya koydu.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlanmıştı.

Bedelli askerlikteki bu rekor başvuru sayısı, uygulamadan yararlanacaklara ilişkin yapılan 400 bin tahmininin de fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı.

1 Ocak 1994'te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin avro ödeyecek.