BDDK swap işlemlerine sınırlama getirdi

BDDK swap işlemlerine sınırlama getirdiğini duyurdu.

BDDK swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

BDDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

SWAP işlemlerine sınırlama getirmenin TL mevduat hesaplarının döviz mevduat hesabına dönüştürülmesini kısıtlama amacını da taşıdığı tahmin ediliyor. Bankalar TL mevduat olarak topladıkları hesapları TL-döviz takası (swap) işlemleriyle döviz mevduat hesabı olarak deftere kaydedebiliyor. Sistemde döviz mevduatı olarak görünen ama aslı TL mevduat olan hesapların toplam döviz mevduat hesaplarının yüzde 4-5’i olduğu, ancak dövize talebin artması ve bankaların döviz varlıklarını artırma amacıyla bu yönelimin arttığı düşünülüyor.