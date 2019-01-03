BBP'den AKP ve MHP'ye: Üvey evlat muamelesi görüyoruz...

24 Haziran seçimlerindeki Cumhur İttifakı'nın parçası olan Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçim sürecinde yaşananlara tepki gösterdi.
Cumhur İttifakı’nda olmayı sürdüreceklerini söyleyen BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, "Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur İttifakı’nın içindeki diğer bir partiye İstanbul’dan 3, Ankara’dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur İttifakı’nın üvey evladı muamelesi görmüştür” dedi.
İstanbul’un bütün ilçeleri için adaylarının olduğunu aktaran Sayan, şunları söyledi:
“Özellikle Ataşehir, Bahçelievler, Büyükçekmece, Kartal, Sancaktepe, Maltepe ve Üsküdar’da iddialı adaylarımız bulunmaktadır. Ayrıca Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece ve Sarıyer adaylarımız bu ilçelerde seçildiğinde hizmet edebilecek ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlarımızdır. Bu ilçeleri özellikle belirtiyorum. Elimde 2014 yılında partimizin aldığı seçim sonuçları var. Bazı ilçelerde bizim aldığımız oylar belediye başkanı değiştirecek güce sahip. Biz bunun bilincindeyiz.”