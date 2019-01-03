BBP'den AKP ve MHP'ye: Üvey evlat muamelesi görüyoruz...

BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, 'İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur İttifakı'nın üvey evladı muamelesi görmüştür' dedi.

24 Haziran seçimlerindeki Cumhur İttifakı'nın parçası olan Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçim sürecinde yaşananlara tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı’nda olmayı sürdüreceklerini söyleyen BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, "Ancak son yapılan İstanbul ve Ankara aday açıklamalarında Cumhur İttifakı’nın içindeki diğer bir partiye İstanbul’dan 3, Ankara’dan da 3 tane ilçe verilirken Büyük Birlik Partisi adeta unutulmuştur. Cumhur İttifakı’nın üvey evladı muamelesi görmüştür” dedi.

İstanbul’un bütün ilçeleri için adaylarının olduğunu aktaran Sayan, şunları söyledi: