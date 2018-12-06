BBP, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacak

AKP ile BBP arasında bugün gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Ankara ve İzmir ile kayyum atanan belediyelerde aday çıkarmayarak AKP'yi destekleyeceklerini söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetiyle yerel seçimde işbirliği için bugün bir araya geldi.

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Özhaseki ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek "Detayları çalışacağız ve son noktayı genel başkanımız ile Cumhurbaşkanı koyacak. İlk görüşme olumlu geçti" dedi. Kayyum atanan belediyelerde BBP'nin aday çıkartmayacağını belirten Tunç, "Ankara ve İzmir'de de aday çıkartmayacağız, destekleyeceğiz. Çok olumlu görüşme oldu" diye konuştu.