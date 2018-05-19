Başbakan Yardımcısı SMS ve hesap numarası verip Filistin'e yardım istedi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'Şu anda hem Filistin'e Umut Ol yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla 81 milyonun desteğini bekliyoruz' dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda düzenlenen "Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyasının tanıtım toplantısında, Filistin'deki son krizde Türk Kızılayı'nın bir milyon lira tutarında ilaç ve sarf malzemelerini hastanelere teslim ettiğini, ayrıca 3 konteyner ilacın da hazır beklediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 86'sı kadın ve 224'ü çocuk olmak üzere hastanelerde bin 757 yaralının olduğunu belirten Akdağ, "Bunların 127'sinin halen hayati tehlikesi var. Yaralıların içinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Gazze'de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu Birleşmiş Milletler'in verisi. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış, durum bu. Dolayısıyla şu anda hem bu yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonunun desteğini bekliyoruz."

Akdağ, AFAD'ın ve Türk Kızılayı'nın SMS numarası vererek, "Filistin yazarak yardım edebilirsiniz" dedi.