Başbakan Yardımcısı: Hedefimiz Türkiye'nin beş yıl içinde AB üyesi olması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Afrin'i Esad yönetimine geri vermenin hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını" söyledi. Akdağ, beş yıl içinde Türkiye'nin AB üyesi olmasını hedeflediklerini de belirtti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak ettiğini" belirterek, bunun gerçekleşmesine 'siyasi nedenlerin' engel olduğunu savundu.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Die Welt gazetesinde yayınlanan röportajında Akdağ, "AB'nin genişleme konusunda tamamıyla adaletsiz davrandığını" söyledi. Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı "2023 yılına kadar AB'ye girmek Türkiye'nin net hedefidir" dedi.

Akdağ, Türkiye'de son dönemde çok sayıda gazeteci, eğitimci ve memurun tutuklanmış olması ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarla ilgili soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin bir "darbe girişimi atlattığını" ve "olağanüstü hal kanunlarının bu nedenle geçici olarak var olduğunu" söyledi.

'AFRİN'İ ESAD'A VERMEYİZ'

Akdağ, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatla ilgili soruya verdiği yanıtta ise "Afrin'i Esad yönetimine geri vermenin hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını" söyledi.

Türkiye'nin bölgeye "uzun vadede yerleşmek istemediğini" belirten Başbakan Yardımcısı, "Tek amaçlarının Türkiye'nin güvenliğini korumak ve bölgeyi en kısa sürede Suriye halkına geri vermek" olduğunu belirtti.