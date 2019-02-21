'Balyoz' savcısına 13 yıl 6 ay hapis

'Balyoz' soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan'a 'FETÖ' üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan'a, "FETÖ" üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

ALİ TATAR'IN İNTİHARINA YOL AÇMAKLA SUÇLANIYOR

Kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak bilinen Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan, Amirallere Suikast soruşturmasında hakkında ikinci kez yakalama karara verdiği Yarbay Ali Tatar'ın intiharına yol açmakla da suçlanan Pehlivan, bu soruşturma hakkında da konuştu.

Karamürsel ilçesinde patlayıcı madde ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ali Tatar'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında soruşturma yapıldığını anlatan Pehlivan, bu kişilerden bazılarının tutuklandığını, bazılarının ise serbest bırakıldığını ifade etti.

BYLOCK KULLANDIĞINI KABUL ETMEDİ

Serbest bırakılan kişilerle ilgili itirazda bulunduğunu kaydeden Pehlivan, serbest bırakılmaya karşı itirazın savcıların görevi olduğunu, bu işlemlerde hukuka aykırı bir eyleminin bulunmadığını öne sürdü.

Tamamen yargı yetkisini kullanmaktan kaynaklanan iş ve işlemleri nedeniyle suçlandığını ileri süren Pehlivan, ByLock kullandığı, ankesörlü telefonla arandığı, örgütün sivil imamlarıyla baz çakışması bulunduğu şeklindeki tespitleri de kabul etmedi.

Süleyman Pehlivan, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.

13 YIL 6 AY HAPİS

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı, heyete başkanlık eden Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ okudu.

Kararda, Pehlivan'ın, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "örgüt içindeki faaliyetleri, kastının yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.