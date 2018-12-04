Bakanlık yabancılara 12 milyar dolarlık mülk satışı hedefliyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, gelecek yıl yabancılara 12 milyar dolarlık mülk satılmasını hedeflediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, katıldığı bir gayrimenkul konferansında, yabancılara konut satışının artmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Varank, “250 bin dolar bedelli gayrimenkul alan yabancılara Türk vatandaşı olma imkanı getirilmesiyle yabancıya satış eylül ayında yüzde 151 artışla ilk kez 5 bin sınırını aştı. Yabancıya satışın önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz, yabancılara önümüzdeki sene yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk satılmasını hedefliyoruz" dedi.

Gayrimenkul talebinin düşmesini istemediklerini belirten Varank, "Nüfus artışı paralelinde konut ihtiyacı artarak devam ediyor. Türkiye'de yıllık 900 bin birim konut inşa ediliyor, 700 bin birim de satış gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşümü bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Varank, "53 ilde 237 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde 594 bin konutun dönüşmesi için gerekli adımlar atıldı. 30 ilde 140 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak toplam 8,5 milyar lira kaynak aktarıldı. Gelecek 20 yılda 6,5-7 milyon riskli yapının yıkılarak dönüşeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.