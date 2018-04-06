Bakanlık, Ensar Vakfı'nın yarışması için okulları seferber etti

Milli Eğitim Bakanlığı, cinsel istismar skandalıyla da gündeme gelen Ensar Vakfı’nın okullarda ‘sabır’ konulu yarışma düzenlemesine onay verdi.

Cinsel istismar skandalıyla da gündeme gelen Ensar Vakfı’nın tepki çeken ''Türkiye Değer Ödülleri'' de bu yıl yine gündemde olacak. Bakanlık yedincisi düzenlenecek ödül törenleri için bütün okulların kapısını yeniden Ensar Vakfı’na açacak.

Etkinliğin bütün harcamaları vakıf tarafından yapılacak, MEB ise okulları Ensar için seferber edecek. Vakfın bu yılki yarışma konusu ''sabır'' olarak açıklandı.

Bakanlığın illere talimatında Ensar Vakfı ile ilişki ''değerlerimizin yaşatılması, öğrencilerimizle buluşturulması, okullarımızdan başlamak üzere tüm toplum ve insanlığa yayılması'' olarak belirtildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, yarışmada Ensar Vakfı’nın yanı sıra İstanbul büyükşehir belediyesi ve Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) de proje ortağı ve sponsoru olarak yer aldı.

Okul idaresi başkanlığında, okul rehber öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıf öğretmeni ve okul yönetimiyle yapılan değerlendirmelerle ''aday öğrenciler'' belirlenecek.

'GÜNDEM YAPIN'

Ödül şartnamesinde, öğretmenlerin gözlemleri, öğrencinin örnek davranışları, diğer öğrencilerden ayırt eden özellikleri, öğrencideki bu değerin kendisi ve çevresine yansıması kriterlerine göre çocukların ''aday'' gösterilmesi bekleniyor. Ayrıca çocukların resim, şiir, hikâye, kısa film ve karikatür dallarında ''sabır'' değerini ifade etmesi istenecek.

İl milli eğitim müdürlüklerine, okul müdürleriyle yapılacak toplantılarda projenin ''gündem yapılması'' talimatı veren MEB, bilgilendirme görevini de okul yönetimlerine verdi.

Organizasyonu MEB’e yükleyen Ensar Vakfı da tüm ödül organizasyonunun hazırlanması, yol ve konaklama ve diğer masrafları üstlendi. Türkiye birincilerine 6 bin lira, ikincilere 5 bin lira, üçüncülere de 4 bin lira ''Ensar bursu'', öğrencisini aday gösteren öğretmene de öğrencisi ödül alması durumunda 4 bin lira ''teşvik ödülü'' verilecek.